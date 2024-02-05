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Корнеев: всё идет к тому, что Чалов покинет ЦСКА свободным агентом

Корнеев: всё идет к тому, что Чалов покинет ЦСКА свободным агентом
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о будущем нападающего армейцев Фёдора Чалова.

«Думаю, здесь сложно договориться с Фёдором. Почему? Во-первых, у него теперь иностранный агент. История какого-то давления сложновата. Не знаю, какие были договорённости при переподписании контракта, но наверняка есть, что он может уехать в Европу.

Уходить из ЦСКА свободным агентом — не совсем правильно, но, учитывая факторы, которые сейчас есть, всё к этому идёт. Либо это будет совсем минимальная стоимость», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, сегодня, 5 февраля, директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову, что Чалов покинул сборы команды, которые проходят в Турции, и улетел в Москву для того, чтобы обсудить новый контракт с красно-синими.

Действующее трудовое соглашение 25-летнего футболиста истекает 31 декабря 2024 года.

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