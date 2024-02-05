Агент Ленини заявил, что игрок останется в «Краснодаре»

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что игрок останется в клубе.

«Ленини остаётся в «Краснодаре». Клуб попросил большие деньги за аренду, поэтому мы решили, что Ленини останется в «Краснодаре» ещё на два года», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ. Сам футболист якобы не хочет оставаться в «Краснодаре», и сторона игрока активно ищет варианты для продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Ленини принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.