Созин: с Джикией очень сложно не договориться. Ситуация не красит «Спартак» и Абаскаля

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о положении центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии в стане красно-белых.

«Ситуация с капитаном команды не красит «Спартак» и Абаскаля. Может быть такое, что игрок не нравится тренеру, что на него не рассчитывают? Вполне. Может быть, что это капитан? Реже, но бывает. Но в таком случае тренер должен сказать об этом клубу, что игрок ему не нужен. И тогда всё стало бы понятно, футболиста бы отпустили.

А что происходит тут? Что значит, что по контракту будут смотреть в конце сезона? Для меня это значит очевидное – контракта не будет, на него в клубе не рассчитывают. Может, в клубе думают иначе, там работают профессионалы. Но сейчас выходит, что игрок сидит на скамейке, агент давит, а речь, между прочим, о капитане, который держит раздевалку.

Насколько я знаю – с Джикией очень сложно о чём-то не договориться. Он очень вменяемый, понятный человек. И его позиция мне близка больше всего: он тихо работает и готовится к возобновлению сезона. А Абаскаль, клуб и агент ведут себя не по-спартаковски» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.