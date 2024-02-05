Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес предстал перед судом из-за обвинений в изнасиловании, сообщает Washington Post.

По информации источника, прокуратура требует для обвиняемого девять лет тюрьмы и компенсацию в размере € 150 тыс. А после тюрьмы футболиста ждёт 10 лет испытательного срока.

Также сообщается, что пострадавшая девушка из-за нервов сильно похудела и ограничила круг общения. Сейчас с ней работают психологи. Кроме того, защита Алвеса утверждает, что половой акт был, но по обоюдному согласию. Однако бразилец уже несколько раз менял свою версию событий, что выглядит подозрительно. Финальное решение по судьбе Дани ожидается 7 февраля.

Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.