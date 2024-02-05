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Юрий Сёмин рассказал, как Кварацхелия попал в «Локомотив»

Юрий Сёмин рассказал, как Кварацхелия попал в «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как нынешний футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в стан железнодорожников.

«Ещё один пример — Хвича. Тищенко не доверял никаким характеристикам. Он говорил: «Дайте мне его посмотреть, пообщаться с его окружением, если есть возможность такая, чтобы я на тренировке понаблюдал». Вот Тищенко посмотрел его на тренировке, когда ему было 16 лет, и сказал: «У Хвичи обводка уникальная. Больше ничего нет». Я говорю ему, что делать? Он говорит: «Надо брать». Вот так к нам попал Хвича, которого мы потом ещё много раз смотрели. Но тогда Тищенко увидел это качество чувства контакта с мячом», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Кварацхелия приехал в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года, а уже летом того же года присоединился к «Рубину».

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