Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе осознал, что не получит «Золотой мяч» и приз The Best, играя в «ПСЖ»

Мбаппе осознал, что не получит «Золотой мяч» и приз The Best, играя в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что в последние годы он не является главным претендентом на награду «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА по той причине, что он выступает в клубе, который на регулярной основе терпит неудачу в Лиге чемпионов, а также представляет не самый сильный европейский чемпионат. Об этом сообщает El Debate.

По информации источника, 25-летний нападающий в полной мере осознал необходимость перехода в более статусный клуб. Приоритетным вариантом для себя он рассматривает мадридский «Реал».

Подчёркивается, что Мбаппе также осознал, что совершил ошибку, когда отказался от перехода в стан «сливочных» два года назад. В тот момент он доверился своему агенту и матери Файзе Ламари, посоветовавшей сыну выбрать спортивный проект, предложенный «ПСЖ». В связи с этим Мбаппе сообщил своей матери, что заработная плата больше не является главным фактором для него при программировании своей дальнейшей карьеры.

Материалы по теме
Мбаппе будет получать в «Реале» значительно меньше, чем в «ПСЖ» — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android