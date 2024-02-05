«Останется кто-то один». Ловчев — о конфликте Абаскаля с Джикией

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал конфликт главного тренера команды Гильермо Абаскаля и защитника Георгия Джикии.

«По всему выходит, что Абаскаль забанил Георгия. Это видно. Понимаю, что Георгию можно предъявлять претензии по игре — и это будет обосновано, но такой ситуации, когда из него сделали даже не игрока ротации, а запасного, он точно не заслужил. Когда вот так относятся к игроку, капитану, для меня понятно, что это не может не вызывать у игрока внутреннего недовольства, и пока, очевидно, Джикии удаётся с этим справиться. Останется кто-то один — или Абаскаль, или Джикия. Это конфликтная ситуация. Уйдёт или один, или второй.

Абаскаль говорит на пресс-конференции о том, что два левоногих у него играть не будут. Но я бы ответил так — тема рабочей ноги центральных защитников и их совместимости в нашем футболе до Абаскаля или не поднималась вовсе, или она не была такой главенствующей, как он сейчас преподносит. А по большому счёту это объяснение — глупость какая-то. Тема не поднималась, и вот тут приходит специалист по левоногим футболистам, который открывает новую науку. Я бы понял все эти объяснения, если бы «Спартак» в обороне при Абаскале выглядел бы безупречно, а команда шла на первом месте — но это не так. Пропускают очень много голов, а команда идёт на пятом месте», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.