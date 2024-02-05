«Манчестер Сити» договорился о подписании вингера «Жироны» Савио — журналист Романо

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«Манчестер Сити» достиг соглашения с «Жироной» о подписании 19-летнего вингера каталонского клуба Савио. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Савио должен присоединиться к «Манчестер Сити» грядущим летом. Все необходимые документы подписаны.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер «Жироны» принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб готов заплатить € 30 млн за Савио.