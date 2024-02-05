«Ливерпуль» рассматривает двух игроков «Барселоны» в качестве возможной замены Салаху

«Ливерпуль» внимательно следит за 27-летним вингером «Барселоны» Рафиньей и 21-летним крайним нападающим сине-гранатовых Ансу Фати. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство мерсисайдцев видит в этих футболистах возможную замену 31-летнему Салаху, который потенциально может покинуть «Ливерпуль» грядущим летом и перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что в «Барселоне» заинтересованы в продаже Рафиньи, поскольку считают, что клуб сможет продать его за большие деньги, которые нужны каталонскому клубу в его сложной экономической ситуации.

Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Фати, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Брайтоне», сыграл 18 матчей во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.