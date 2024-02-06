Бензема вернулся к тренировкам с «Аль-Иттихадом» после своего отстранения

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема вернулся к тренировкам с саудовской командой спустя месяц после последней тренировочной сессии.

Фото: Официальный аккаунт «Аль-Иттихада» в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, в середине января главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо отстранил французского футболиста по причине того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда направилась на тренировочные сборы. До этого инцидента Бензема уже пропустил три тренировки в конце минувшего декабря. После этого появились слухи, что 36-летний футболист изъявил желание покинуть «Аль-Иттихад».

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.