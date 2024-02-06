Мурьель из «Аталанты» перейдёт в «Орландо Сити» — Маттео Моретто

Нападающий итальянской «Аталанты» Луис Мурьель перейдёт в американский «Орландо Сити», сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, американский клуб переходит к заключительной стадии переговоров по подписанию Луиса Мурьеля. Трансфер должен произойти в ближайшее время.

32-летний форвард является воспитанником колумбийского «Депортиво Кали», откуда перешёл в итальянский «Удинезе». Однако из этой команды отправлялся в аренду в «Гранаду», «Лечче» и «Сампдорию». После поиграл на постоянной основе за «Сампдорию», «Севилью» и один раз отдавался из испанской команды в аренду в «Фиорентину».

Мурьель присоединился к «Аталанте» летом 2019 года и с тех пор сыграл за команду 184 матча во всех турнирах, в которых отметился 68 забитыми мячами и 28 голевыми передачами.