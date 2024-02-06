«Рома» разгромила «Кальяри» в матче 23-го тура Серии А, Дибала оформил дубль

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Встреча завершилась победой «волков» со счётом 4:0.

На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Лоренцо Пеллегрини. На 23-й минуте нападающий «Ромы» Пауло Дибала удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Дибала оформил дубль, реализовав пенальти. На 59-й минуте защитник римского клуба Деан Хёйсен забил четвёртый гол.

После 22 туров Серии А «Рома» набрала 38 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Кальяри» заработал 18 очков и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура, в котором «Рома» обыграла «Кальяри» со счётом 4:1.