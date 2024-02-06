Новичок «Сочи» Кордова высказался о переходе в российский клуб

Нападающий Серхио Кордова прокомментировал свой переход в «Сочи».

«В ближайшие месяцы я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь всех целей, на которые мы надеемся! Ещё один опыт в моей карьере. Благодарю бога, без него это было бы невозможно», — написал Кордова в своей социальной сети.

Напомним, футболист был арендован у турецкого «Аланьяспора». В соглашении будет предусмотрена опция выкупа прав на футболиста летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Кордова принял участие в 21 матче, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

На зимний перерыв «Сочи» ушёл на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 11 очков. В первом матче после зимней паузы РПЛ «Сочи» встретится с «Балтикой». Матч состоится 3 марта.

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