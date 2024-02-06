Деку ответил на вопрос о возможном будущем Клоппа в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном назначении наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост главного тренера каталонской команды.

«Клопп – это топ-тренер, но я не думаю, что сейчас правильное время говорить о его возможном назначении. У нас есть много кандидатов на пост главного тренера, но всё будет обсуждаться позже», – приводит слова Деку La Vanguardia.

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Напомним, Хави и Клопп объявили, что покинут «Барселону» и «Ливерпуль» соответственно после окончания сезона-2023/2024.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: