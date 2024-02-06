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Болельщики «Интера» напали на полицейских после матча с «Ювентусом»

Болельщики «Интера» напали на полицейских после матча с «Ювентусом»
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Болельщики «Интера» напали на полицейских после матча 23-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, возле стадиона «Сан-Сиро» болельщики напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завернутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками «Ювентуса».
В итоге итальянская полиция задержала около 50 болельщиков «Интера».

Напомним, «Интер» продлил свою серию без поражений до 16 матчей (13 побед и 3 ничьих). Команда Индзаги также последний раз проигрывала «Сассуоло» — в сентябре (1:2).

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Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Гатти – 37'    
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