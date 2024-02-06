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В АПЛ обновлён рекорд по голам за один тур

В АПЛ обновлён рекорд по голам за один тур
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В понедельник, 5 февраля, матчем «Брентфорд» — «Манчестер Сити» завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Встреча окончилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:1.

Таким образом, общее количество забитых мячей в 23-м туре английской Премьер-лиги составило 45. Данный показатель стал рекордным в истории АПЛ. Предыдущий рекорд составлял 44 гола за тур — по разу в сезонах 2020/21 и 2022/23.

После 23 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе команды 51 очко. На втором месте идёт «Манчестер Сити» с 49 баллами и матчем в запасе. На третьем месте расположился лондонский «Арсенал», который имеет равно количество очков с «горожанами».

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