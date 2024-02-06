«Лилль» запросил у «Реала» € 60 млн за одного из самых талантливых защитников мира

Защитник «Лилля» Лени Йоро в течение последних недель является темой обсуждения в мадридском «Реале», сообщает Marca.

Мадридцы планировали попытаться подписать его летом 2025, однако травмы и отсутствие чёткости в ситуации с Начо Фернандесом заставили клуб рассматривать этот трансфер как потенциальный летом 2024-го. «Реал» уже интересовался ценой Йоро — «Лилль» запросил за игрока около € 60 млн, однако в Мадриде эту цену считают слишком большой.

В январе «ПСЖ» пытался подписать Йоро, готовил предложение € 50 млн – «Лилль» решительно отказался продавать. В Лени заинтересован ещё ряд клубов, среди них — «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм».

По оценкам специалистов, Йоро в будущем может стать одним из лучших центральных защитников мирового футбола.