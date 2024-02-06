Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроков в истории футбола.

«Я вырос во времена Марадоны, но считаю, что Лионель Месси — лучший. Не только этой эпохи, но и любой эпохи в истории футбола», — приводит слова Лэмпарда Barca Worldwide.

Напомним, за «Интер Майами» Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем престижной футбольной награды «Золотой мяч».

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