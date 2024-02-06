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Деку рассказал, что «Барселона» ещё не начала поиски нового главного тренера команды

Деку рассказал, что «Барселона» ещё не начала поиски нового главного тренера команды
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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о поисках преемника для Хави на пост главного тренера команды.

«На данный момент мы не разговаривали ни с одним тренером. Кто бы ни пришёл, он должен следовать своей линии работы, обладать амбициями и жаждой творить великие дела.

Мотта? Я не очень слежу за его работой. Я слежу за Маркесом. Это молодой тренер, который растёт, преодолевая трудности. Пребывание здесь сделает его лучше», — приводит слова Деку marca.

28 января после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре чемпионата Испании Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024.

44-летний специалист возглавил каталонский клуб в ноябре 2022 года. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023).

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