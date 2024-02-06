Капитан «Шабаб Аль‑Ахли» оценил экс-тренера «Локомотива» Николича

Капитан футбольного клуба «Шабаб Аль‑Ахли» Юсеф Джабер оценил бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, который ныне возглавляет клуб из ОАЭ. Напомним, «Шабаб Аль-Ахли» под руководством сербского специалиста выступает на Зимнем кубке РПЛ, который проходит со 2 по 14 февраля. В турнире также принимают участие «Спартак», «Ростов» и казахстанский «Кайрат».

«Марко Николич — это большое и известное имя. Мы узнаём о футболе много нового и полезного от него. Как результат — победа в Суперкубке страны. Теперь мы хотим повторить успех прошлого года и постараться выиграть как можно больше трофеев под руководством Николича», — сказал Юсеф Джабер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении Николича в РПЛ.