Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал победу над «Аль-Духаилем»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Аль-Духаилем» (2:0) в матче товарищеского турнира «Кубок равноправия». 25-летний голкипер провёл на поле все 90 минут и сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

«Что могу сказать о сопернике? Команда старалась играть в футбол, особо мяч просто так не выбивали, старались от ворот разыгрывать. Да, хоть и ошиблись в этом моменте, но молодцы, играют в футбол.

Хороший спарринг. Самое главное, без травм и положительный результат», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Напомним, следующий матч на Кубке равноправия «Зенит» проведёт с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа». Встреча состоится 8 февраля, начало в 17:00 мск.