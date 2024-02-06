Аршавин: Глушаков кровь из носу не нужен «Ростову»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Ростов». По его мнению, южной команде совершенно не нужен 37-летний полузащитник. Напомним, Глушаков накануне покинул костромской «Спартак», сейчас он проходит зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «Ростовом». В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

«Про Дениса я уже давно сказал, каким бы он профессионалом ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Всё равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он «Ростову» кровь из носу не нужен.

Не верится, что контракт будет подписан? Мне кажется нет. Но решение может быть любым», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее Глушаков также выступал за «Пари НН», «Химки», «Спартак» и ряд других российских клубов.