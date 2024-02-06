Президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О подал в отставку

Бывший нападающий «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О, ныне являющийся президентом Камерунской федерации футбола (Fecafoot), принял решение покинуть свой пост, однако исполнительный комитет данной федерации не принял отставку экс-футболиста. Об этом информирует официальный сайт Fecafoot.

Сообщается, что состоялось заседание, на котором обсуждалось выступление сборной Камеруна на Кубке африканских наций, проходящем в эти дни, где камерунская национальная команда дошла до 1/8 финала. На этом заседании Это’О объявил о своём решении, однако в ходе обмена мнениями исполнительный комитет Fecafoot сообщил экс-нападающему о полном доверии к его работе.

Напомним, Это’О занял пост президента Камерунской федерации футбола в 2021 году.