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Глеб: настало время Головину идти дальше, «Монако» не вершина европейского футбола

Глеб: настало время Головину идти дальше, «Монако» не вершина европейского футбола
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался о перспективах российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Сможет ли Головин прогрессировать дальше, будет зависеть только от него. В любом случае, если ты хочешь расти, то должен двигаться вперёд. «Монако» — хорошая европейская команда, но это не вершина. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели. Но к этому надо грамотно подойти: переходить туда, где подходит система игры под твою манеру. Нужна команда, которая играет в красивый комбинационный футбол. А главное, чтобы тренер хотел тебя видеть в команде и доверял. Нужно всё взвесить», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Александром Глебом читайте на «Чемпионате» в 12:00
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