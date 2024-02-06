Экс-игрок «Крыльев Советов» Глеб: Осинькин — молодец! В РПЛ сейчас мало таких тренеров

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб оценил главного тренера самарской команды Игоря Осинькина. Экс-футболист считает, что в Российской Премьер-Лиге мало тренеров, которые делают ставку на молодых, но Осинькин один из них.

«Осинькин — молодец. Доверяет молодым футболистам, вселил в них уверенность. Это здорово! Сейчас мало тренеров в РПЛ, которые делают ставку на молодых», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023). В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Полностью интервью с Александром Глебом читайте на «Чемпионате» в 12:00