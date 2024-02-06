Игрок «Ростова» Эль-Аскалани: я только приехал в команду, а тренер уже называет меня сыном

Футболист «Ростова» Эяд Эль-Аскалани, присоединившийся к российскому клубу в январе, высказался о главном тренере жёлто-синих Валерии Карпине.

«Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном и сказал, что поможет во всём, чтобы набраться опыта и влиться в игру. Карпин — настоящий наставник и классный тренер», — заявил Эль-Аскалани в эфире «Матч ТВ».

Напомни, о переходе 19-летнего египетского защитника «Ростов» объявил в воскресенье, 4 февраля. Эль-Аскалани — воспитанник клуба «Исмаили». 15 июля 2023 года в матче с «Аль-Иттихадом» он дебютировал за команду в чемпионате Египта. В текущем сезоне Эль-Аскалани сыграл девять матчей в Премьер-лиге Египта, отметившись одной результативной передачей. «Ростов» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров. Чемпионат России сезона-2023/2024 возобновится в начале марта. В первом туре после возобновления дончане сыграют дома с «Крыльями Советов» 1 марта.