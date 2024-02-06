«Тренировки Де Росси работают». Игрок «Ромы» Дибала — о победе в матче с «Кальяри»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился впечатлениями от минувшего матча 23-го тура Серии А с «Кальяри» (4:0), в котором он отметился дублем.

«Мы счастливы! Думаю, мы показали ту игру, которую и хотели: интенсивно прессинговали, чувствовали голевые моменты. Это наша третья победа подряд, но первая, которой мы добились, чувствуя себя вполне спокойно. В других матчах нам пришлось пострадать. Также наше движение было фантастическим. Работает всё то, что мы отрабатывали на тренировках в течение недели», — приводит слова Дибалы Sky Sport Italia.

Напомним, в этой встрече Дибала забил свой первый гол на 23-й минуте матча, а на 51-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти.

В 22-м туре «Рома» обыграла «Салернитану» со счётом 2:1. В 21-м туре «волки» выиграли у «Вероны» со счётом 2:1.