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«Тренировки Де Росси работают». Игрок «Ромы» Дибала — о победе в матче с «Кальяри»

«Тренировки Де Росси работают». Игрок «Ромы» Дибала — о победе в матче с «Кальяри»
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился впечатлениями от минувшего матча 23-го тура Серии А с «Кальяри» (4:0), в котором он отметился дублем.

Италия - Серия А . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Пеллегрини – 2'     2:0 Дибала – 23'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Хёйсен – 59'    

«Мы счастливы! Думаю, мы показали ту игру, которую и хотели: интенсивно прессинговали, чувствовали голевые моменты. Это наша третья победа подряд, но первая, которой мы добились, чувствуя себя вполне спокойно. В других матчах нам пришлось пострадать. Также наше движение было фантастическим. Работает всё то, что мы отрабатывали на тренировках в течение недели», — приводит слова Дибалы Sky Sport Italia.

Напомним, в этой встрече Дибала забил свой первый гол на 23-й минуте матча, а на 51-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти.

В 22-м туре «Рома» обыграла «Салернитану» со счётом 2:1. В 21-м туре «волки» выиграли у «Вероны» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Серии А
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