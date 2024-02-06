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Лисандро Мартинес — о своей травме: я скоро вернусь, и мы продолжим сражение

Лисандро Мартинес — о своей травме: я скоро вернусь, и мы продолжим сражение
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался относительно полученной им травмы коллатеральных связок колена в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:0).

«Я скоро вернусь, и мы продолжим сражение! Всегда едины», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что срок реабилитации аргентинского защитника составит от полутора до двух месяцев. Однако оперировать футболиста не будут. В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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