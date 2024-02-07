«Фейеноорд» — «АЗ Алкмар»: где и во сколько смотреть матч 1/4 финала Кубка Нидерландов

Сегодня, 7 февраля, на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме состоится матч четвертьфинала Кубка Нидерландов. Местный «Фейеноорд» на своём поле встретится с командой «АЗ Алкмар». Стартовый свисток Баса Нейхейса прозвучит в 23:00 мск.

«Фейеноорд» начал путь в Кубке Нидерландов с 1/16 финала, где со счётом 2:1 обыграл «Утрехт». В 1/8 финала команда Арне Слота выбила из турнира действующего победителя: «Фейеноорд», с минимальным счётом обыграл ПСВ. Отметим, что сам «Фейеноорд» в последний раз выигрывал Кубок Нидерландов в 2018 году, а всего у команды 13 таких трофеев (больше лишь у «Аякса» — 20).

АЗ также начал борьбу за Кубок Нидерландов со стадии 1/16 финала, однако столкнулся с трудностями в матчах с менее именитыми соперниками. В 1/16 финала АЗ лишь в дополнительное время обыграл команду второго дивизиона «Харденберг» (3:2), а на следующей стадии в серии пенальти прошёл ещё одну команду второго дивизиона «Квик Бойс» (3:3, 4:2 пен).

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