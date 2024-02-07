Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» — «АЗ Алкмар»: где и во сколько смотреть матч 1/4 финала Кубка Нидерландов

«Фейеноорд» — «АЗ Алкмар»: где и во сколько смотреть матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме состоится матч четвертьфинала Кубка Нидерландов. Местный «Фейеноорд» на своём поле встретится с командой «АЗ Алкмар». Стартовый свисток Баса Нейхейса прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Нидерландов . 1/4 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Не начался
АЗ Алкмар
Алкмар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фейеноорд» начал путь в Кубке Нидерландов с 1/16 финала, где со счётом 2:1 обыграл «Утрехт». В 1/8 финала команда Арне Слота выбила из турнира действующего победителя: «Фейеноорд», с минимальным счётом обыграл ПСВ. Отметим, что сам «Фейеноорд» в последний раз выигрывал Кубок Нидерландов в 2018 году, а всего у команды 13 таких трофеев (больше лишь у «Аякса» — 20).

АЗ также начал борьбу за Кубок Нидерландов со стадии 1/16 финала, однако столкнулся с трудностями в матчах с менее именитыми соперниками. В 1/16 финала АЗ лишь в дополнительное время обыграл команду второго дивизиона «Харденберг» (3:2), а на следующей стадии в серии пенальти прошёл ещё одну команду второго дивизиона «Квик Бойс» (3:3, 4:2 пен).

Не пропустите! Трансляции матчей Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanymGuSQx

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android