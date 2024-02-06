В «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос о возможных сложностях перевода денег из России за трансфер Манфреда Угальде, который перешёл в московский «Спартак». По его словам, проблема перевода может возникнуть, но в нидерландском клубе надеются на благоприятное развитие событий.

«Не опасаемся ли мы, что возникнут сложности с переводом денег из России? В футболе ты никогда не знаешь. В данном случае речь идёт не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в минувшем январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.