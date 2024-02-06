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Маркес возглавит «Барселону», если клуб не сможет договориться с именитым специалистом

Маркес возглавит «Барселону», если клуб не сможет договориться с именитым специалистом
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Руководство «Барселоны» приняло решение, что преемником Хави на посту главного тренера сине-гранатовых станет мексиканский специалист Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Атлетик», при условии, если боссам каталонского клуба не удастся договориться с другим, более именитым наставником. Об этом сообщает Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, после того, как Хави сообщил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона, руководство сине-гранатовых в лице президента Жоана Лапорты и спортивного директора Деку разработало дорожную карту развития спортивного проекта каталонского клуба. Согласно этому плану «Барселона» предпримет попытки заключить трудовое соглашение с именитым тренером, обладающим опытом еврокубков.

В случае неудачи данной задумки боссы сине-гранатовых доверят руководство командой Маркесу, таким образом исключая варианты с назначением главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты и тренера «Жироны» Мичела.

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