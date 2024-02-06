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Отступные за Леау составляют € 175 млн, приоритет игрока «Милана» — АПЛ или Ла Лига

Отступные за Леау составляют € 175 млн, приоритет игрока «Милана» — АПЛ или Ла Лига
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Стало известно, что нападающий «Милана» Рафаэл Леау доступен для трансфера за сумму в размере € 175 млн — пункт об отступных в контракте футболиста с итальянским клубом активен с 5 по 15 июля до 2028 года включительно. Об этом сообщает журналист Себастиен Денис в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Леау хотел бы выступать в английской Премьер-лиге или испанской Ла Лиге. Нападающий считает, что его цикл в «Милане» подходит к концу. Напомним, ранее стало известно, что «ПСЖ» рассматривает Рафаэля Леау в качестве варианта для замены Килиану Мбаппе, который может уйти в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Рафаэл провёл 20 матчей в рамках чемпионата Италии, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

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