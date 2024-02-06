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Экс-игрок «Барселоны» Глеб: уверен, Хави ещё проявит себя в качестве тренера

Экс-игрок «Барселоны» Глеб: уверен, Хави ещё проявит себя в качестве тренера
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался о главном тренере каталонской команды Хави.

«Хави — это мозг команды. Я всегда им поражался и считал его одним из лучших футболистов в мире. С Хави было приятно играть в одной команде, потому что он видел поле и всё чувствовал. Даже слов не хватает, чтобы описать его. Уверен, что он себя ещё проявит в качестве тренера. Просто в «Барселону» он пришёл во время смены поколений, когда надо заново выстраивать игру, да и финансовые проблемы есть. Работать в таком клубе — колоссальное давление, всегда ждут высоких результатов. Трудно разобраться в причинах, не находясь внутри команды», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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