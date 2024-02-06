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Валерий Кечинов: Джикия не играет в «Спартаке» — какая это потеря?

Валерий Кечинов: Джикия не играет в «Спартаке» — какая это потеря?
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации между капитаном красно-белых Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Напомним, ранее в СМИ сообщалось о конфликте Джикии с Абаскалем, из-за чего защитник потерял место в составе.

«История Джикии в «Спартаке» заканчивается не бесславно. Просто сложилась такая ситуация, что Абаскаль сейчас не видит Георгия в стартовом составе. Джикия долгое время был лидером и бессменным капитаном «Спартака», но в силу возраста и потери лучших качеств настал момент, когда он уступил конкуренцию двум другим центральным защитникам.

Мы видим, что при Абаскале Джикии будет очень тяжело опять занять позицию центрального защитника. Сейчас Георгий не играет в «Спартаке» — какая это потеря? Может, в раздевалке он до сих пор лидер. По-любому молодые футболисты прислушиваются к нему. В этом плане его уход станет потерей. Но как футболист, он сейчас не играет, поэтому это не потеря», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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