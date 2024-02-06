Чорлука, Олич, Майкон и другие звёзды примут участие в Детском дне на «Кубке Легенд»

9 февраля 2024 года в Москве пройдет Детский день «Наше будущее» 16-го международного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко. Второй раз подряд вместе со звёздами мирового футбола на поле Дворца спорта «Мегаспорт» выйдут дети с синдромом Дауна, подопечные благотворительного фонда «Синдром любви».

Важная миссия «Кубка Легенд» – показать, что футбол – для всех. Инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна объединит четыре команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа под руководством мировых легенд футбола. Вместе с детьми сыграют Педру Мендеш и Фернанду Мейра (оба – Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Ивица Олич (Хорватия), Ведран Чорлука (Хорватия), Хасан Кабзе (Турция), Александр Глеб (Белоруссия) и Майкон (Бразилия).

В каждой команде будет по шесть участников с синдромом Дауна и по два футболиста-легенды. Команды сыграют друг с другом матчи, состоящие из двух таймов по 7 минут каждый, с перерывом в 2 минуты. Легенды футбола будут направлять спортсменов, показывать секреты мастерства и отдавать голевые пасы. Согласно правилам мячи в ворота смогут забивать только юные футболисты.

Год назад детский турнир с участием детей с синдромом Дауна прошёл впервые и стал одним из самых ярких и запоминающихся моментов, по мнению самих футболистов. Александр Глеб, победитель Лиги чемпионов, известный белорусский футболист, рассказывал о своих эмоциях от игры с детьми и о том, что для самих спортсменов значат подобные мероприятия: «Для всех нас, профессиональных футболистов, этот турнир с детьми стал праздником! Честно! Это был праздник не только для них, но и для нас!»

Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви»: «Мы с нетерпением ждём этот удивительный и вдохновляющий день, когда снова встретимся с нашими друзьями-футболистами на Кубке Легенд. Для ребят с синдромом Дауна и их семей футбол – это не просто игра, а целая жизнь, наполненная общением, радостью, достижениями и победами. И мы счастливы, что в этом году всё снова повторится!»

Мероприятие для детей пройдёт в закрытом формате во Дворце спорта «Мегаспорт». Ярким завершением турнира станет церемония награждения участников.

11 февраля участники финального матча Кубка Легенд выйдут в сопровождении детей-подопечных благотворительного фонда «Синдром любви». Также, по заявлению организаторов, первый голевой мяч, забитый в финале турнира, будет подписан командой и передан фонду в качестве уникального лота для благотворительного аукциона.

Расписание матчей с участием детей с синдромом Дауна:

13:00 – жеребьёвка команд;

13:30–16:00 – футбольный турнир детей с синдромом Дауна и легендами футбола (4 матча);

16:30 – церемония награждения, фото- и автограф-сессия, роспись красками автомобиля, предоставленного партнёрами турнира.