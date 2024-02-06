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Ерохин: у Педро пока нет никаких других обязанностей, кроме как хорошо играть

Ерохин: у Педро пока нет никаких других обязанностей, кроме как хорошо играть
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о 18-летнем нападающем сине-бело-голубых Педро.

«Как оценю атмосферу в коллективе? Хорошая, рабочая. Многие из легионеров уже не первый год в команде, поэтому никаких проблем в коммуникации не существует. Новички, думаю, должны быстро адаптироваться. Выучат основные футбольные термины на русском! Есть ли какие-то дополнительные обязанности у Педро? Дедовщины у нас нет, и у Педро пока никаких дополнительных обязанностей, кроме как хорошо играть и помогать команде, пока не существует (смеётся)!» — приводит слова Ерохина Bobsoccer.

Напомним, 18-летний крайний нападающий Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса». Клубы достигли договорённости о переходе бразильского форварда в стан сине‑бело‑голубых ещё летом, а присоединился к команде из Санкт-Петербурга бразилец по достижении совершеннолетия. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет со «Спартаком» на домашней арене.

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