Ерохин: хочется выступить достойно на Кубке равноправия

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о товарищеском турнире «Кубок равноправия», в котором сине-бело-голубые сыграют с «Шанхай Шэньхуа», «Сантосом» и «Аль-Духаилем».

«Какая задача стоит перед командой на турнире? У игроков задача выполнять то, что от них требуют тренеры, и работать на сто процентов. Есть и достаточное количество игроков, которые только пришли в команду, их нужно адаптировать и вписать в игру. Но и результат никто не отменял, хочется выступить достойно в международном турнире с сильными командами!» — приводит слова Ерохина Bobsoccer.

Напомним, в первом матче группового этапа «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0. На девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур. После 1-го тура Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (6 очков), который провёл на одну игру больше. 1 февраля в первом матче Кубка равноправия китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 1:0.