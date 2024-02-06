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Александр Глеб: «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира

Александр Глеб: «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб считает, что каталонская команда больше не входит в список лучших футбольных клубов планеты.

«Наверное, «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира. По крайней мере, не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов», — сказал Александр Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой». Главный тренер команды Хави принял решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

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