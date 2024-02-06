«Жаль, что это не женский футбол». Окампос — об инциденте с фанатом «Райо Вальекано»

Крайний нападающий «Севильи» Лукас Окампос прокомментировал эпизод, произошедший в минувшем матче 23-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (1:2), когда болельщик мадридской команды ткнул пальцем между его ягодиц в тот момент, когда он собирался ввести мяч в игру из аута.

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«Кадры этого эпизода говорят сами за себя. Надеюсь, Ла Лига отнесётся к этому так же серьёзно, как и к расизму. Не считаю, что все болельщики «Райо Вальекано» такие, но всегда найдётся один дурак. Если бы подобное произошло в женском футболе, то мы уже знаем, что бы сейчас происходило. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери и я не хотел бы, чтобы они пришли в школу и кто-то высказывал им за то, что их папа ударил человека», — приводит слова Окампоса Relevo.

Напомним, данный инцидент произошёл на 33-й минуте матча, когда Окампос намеревался ввести мяч в игру из аута. В этот момент игрок «Севильи» стоял спиной и в непосредственной близости к трибуне с болельщиками «Райо Вальекано».