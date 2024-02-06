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«Моё положение в клубе не приоритет». Аллегри — о будущем в «Ювентусе»

«Моё положение в клубе не приоритет». Аллегри — о будущем в «Ювентусе»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, не переживает ли он о своём будущем в клубе на фоне недавнего поражения от «Интера» — прямого конкурента в борьбе за чемпионство в Серии А.

«У меня ещё год по контракту, и я считаю, что моя позиция не является приоритетной. Приоритетом является то, что ребята должны сохранять концентрацию.

С тех пор как я вернулся в клуб, в нашей команде сменилось 15 игроков. Мы снизили средний возраст с тех пор, как я вернулся.

Клуб внёс очень конкретный вклад в построение команды, которая теперь может играть в Лиге чемпионов. Мы сделали то, что должны были сделать, и попытаемся добиться успеха снова в этом году», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Напомним, «Ювентус» проиграл «Интеру» со счётом 0:1 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

После 23 туров Серии А туринский клуб набрал 53 очка и занимает второе место. В свою очередь, после 22 матчей чемпионата Италии «Интер» заработал 57 очков и расположился на первой строчке.

Турнирная таблица Серии А
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