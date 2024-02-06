Ушёл из жизни экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Мигель Анхель

Бывший голкипер мадридского «Реала» Мигель Анхель скончался на 77-м году жизни.

Анхель выступал за «Реал» с 1967 по 1986 год, вместе со «сливочными» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал Кубок страны. В 1985 году Мигель в составе мадридского клуба стал обладателем Кубка УЕФА. С 1975 по 1982 год Анхель выступал за сборную Испании, за национальную команду голкипер провёл 18 матчей и принял участие в двух мировых первенствах: чемпионате мира — 1978 и ЧМ-1982.

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После завершения профессиональной карьеры футболиста Мигель Анхель выступал в качестве делегата основной команды «сливочных» и был тренером вратарей.