Результаты жеребьёвки 1/4 финала женской Лиги чемпионов: все пары команд

Сегодня, 6 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Бранн» (Норвегия) — «Барселона» (Испания);

«Аякс» (Нидерланды) — «Челси» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Лион» (Франция);

«Хеккен» (Швеция) — «ПСЖ» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала этого турнира пройдут 19–20 марта. Ответные игры состоятся 27–28 марта.

Финал Лиги чемпионов среди женщин состоится 25 мая 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» в испанском городе Бильбао.

Действующим обладателем женской Лиги чемпионов является каталонская «Барселона».