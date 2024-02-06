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Результаты жеребьёвки 1/4 финала женской Лиги чемпионов: все пары команд

Результаты жеребьёвки 1/4 финала женской Лиги чемпионов: все пары команд
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Сегодня, 6 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

  • «Бранн» (Норвегия) — «Барселона» (Испания);
  • «Аякс» (Нидерланды) — «Челси» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия) — «Лион» (Франция);
  • «Хеккен» (Швеция) — «ПСЖ» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала этого турнира пройдут 19–20 марта. Ответные игры состоятся 27–28 марта.

Финал Лиги чемпионов среди женщин состоится 25 мая 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» в испанском городе Бильбао.

Действующим обладателем женской Лиги чемпионов является каталонская «Барселона».

Турнирная таблица женской Лиги чемпионов
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