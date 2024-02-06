Джейми Каррагер: у «Арсенала» есть небольшой шанс на титул

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что лондонский «Арсенал» способен выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«После игры («Арсенал» — «Ливерпуль» 3:1. — Прим. «Чемпионата») я сказал, что этот результат пойдёт на пользу «Манчестер Сити». Но у «Арсенала» действительно есть небольшой шанс выиграть титул, и многое здесь будет зависеть от игры «канониров» в обороне. На данный момент я считаю их лучшей командой в Премьер-лиге с точки зрения игры в защите. Две лучшие атакующие команды АПЛ — «Ман Сити» и «Ливерпуль» — ничего толком не сделали в матчах с «Арсеналом» на выезде, и именно это даёт «канонирам» шанс взять чемпионский титул», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

После 23 туров АПЛ нынешнего сезона «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.