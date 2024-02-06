Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: может ли «ПСЖ» пробить свой потолок в Лиге чемпионов? Да, без сомнений

Луис Энрике: может ли «ПСЖ» пробить свой потолок в Лиге чемпионов? Да, без сомнений
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выступлениях парижан в Лиге чемпионов, а также оценил уровень французского первенства.

«Может ли «ПСЖ» пробить свой потолок в Лиге чемпионов? Да, без сомнения. В лиге главное — последовательность. В Кубке каждый матч — это финал. Мы знаем, в чём мы могли бы быть лучше, но время покажет, куда мы движемся. Мы занимаем первое место в лиге, у нас хорошие соперники, такие как «Ланс», «Лилль», «Брест», «Монако» и «Ницца». Это гораздо более сложная лига, чем я думал. Я доволен тем, что мы делаем», — приводит слова Энрике журналист Эдриан Гренье в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «ПСЖ» сыграет с «Реалом Сосьедад». Самое весомое достижение парижан в этом турнире за всю историю — финал сезона-2019/2020, в котором «ПСЖ» уступил мюнхенской «Баварии».

Материалы по теме
Стал известен принцип тренера «ПСЖ» Энрике по выстраиванию коммуникации со СМИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android