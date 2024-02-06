Луис Энрике: может ли «ПСЖ» пробить свой потолок в Лиге чемпионов? Да, без сомнений

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выступлениях парижан в Лиге чемпионов, а также оценил уровень французского первенства.

«Может ли «ПСЖ» пробить свой потолок в Лиге чемпионов? Да, без сомнения. В лиге главное — последовательность. В Кубке каждый матч — это финал. Мы знаем, в чём мы могли бы быть лучше, но время покажет, куда мы движемся. Мы занимаем первое место в лиге, у нас хорошие соперники, такие как «Ланс», «Лилль», «Брест», «Монако» и «Ницца». Это гораздо более сложная лига, чем я думал. Я доволен тем, что мы делаем», — приводит слова Энрике журналист Эдриан Гренье в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «ПСЖ» сыграет с «Реалом Сосьедад». Самое весомое достижение парижан в этом турнире за всю историю — финал сезона-2019/2020, в котором «ПСЖ» уступил мюнхенской «Баварии».