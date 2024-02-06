«Челси» выразил соболезнования в связи с годовщиной гибели экс-игрока «синих» Атсу

«Челси» выразил слова поддержки семье и близким бывшего крайнего нападающего лондонского клуба Кристиана Атсу, год назад погибшего под завалами собственного дома в Турции, которые образовались в результате произошедших в этой стране сильных землетрясений.

«Год назад в этот день мы трагически потеряли Кристиана Атсу.

Наши мысли всегда будут с семьёй и друзьями Кристиана», — написано в официальном аккаунте «Челси» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Атсу принадлежал «синим» с 2013 по 2017 год, однако большую часть времени проводил в арендах, не сыграв за лондонский клуб ни одного матча. Последним клубом ганского футболиста стал турецкий «Хатайспор», к которому он присоединился в сентябре 2022 года. В составе этой команды он принял участие в четырёх матчах и отметился одним голом.