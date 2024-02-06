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Мележиков: Георгий Джикия – неотъемлемая часть «Спартака»

Мележиков: Георгий Джикия – неотъемлемая часть «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Со взаимным уважением друг к другу можно было прийти к соглашению, которое устраивало бы всех. Я уверен и знаю, что и Георгий, и его агент при переговорах ставили бы в приоритет исключительно продолжение работы в «Спартаке». Георгий – неотъемлемая часть «Спартака» и очень важен [для команды], как и «Спартак» для Георгия! Я разочарован», — приводит слова Мележикова Metaratings.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил «Чемпионату», что если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то никакого нового контракта Джикии со «Спартаком» не будет. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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