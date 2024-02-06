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«Не трогай мою семью!» Стала известна причина конфликта Уолкера и Мопе во время игры АПЛ

«Не трогай мою семью!» Стала известна причина конфликта Уолкера и Мопе во время игры АПЛ
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Агрессивная реакция правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, которую он проявил в адрес нападающего «Брентфорда» Ниля Мопе во время очного матча команд в 23-м туре чемпионата Англии (1:3), может быть связана с тем, что форвард «пчёл» оскорбил семью англичанина. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мопе – 21'     1:1 Фоден – 45+3'     1:2 Фоден – 53'     1:3 Фоден – 70'    

По информации источника, с целью анализа этого инцидента были привлечены специалисты по чтению губ, которые зафиксировали, что на 82-й минуте встречи Уолкер подошёл к судье Джарреду Джиллетту и сказал ему:

  • «Я собираюсь нокаутировать его [Мопе]. Судья он говорил о моих детях, он говорил о них и сделал это не один раз, а дважды».

В свою очередь, подоспевший к эпизоду Мопе сказал:

  • «Я этого не делал, всё в порядке. То, что он говорит ложь, это несправедливо, я говорю как есть».

В ответ на эти слова футболистов главный арбитр встречи Джиллетт попросил их дождаться завершения матча и урегулировать сложившуюся ситуацию.

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