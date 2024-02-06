«Не трогай мою семью!» Стала известна причина конфликта Уолкера и Мопе во время игры АПЛ

Агрессивная реакция правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, которую он проявил в адрес нападающего «Брентфорда» Ниля Мопе во время очного матча команд в 23-м туре чемпионата Англии (1:3), может быть связана с тем, что форвард «пчёл» оскорбил семью англичанина. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, с целью анализа этого инцидента были привлечены специалисты по чтению губ, которые зафиксировали, что на 82-й минуте встречи Уолкер подошёл к судье Джарреду Джиллетту и сказал ему:

«Я собираюсь нокаутировать его [Мопе]. Судья он говорил о моих детях, он говорил о них и сделал это не один раз, а дважды».

В свою очередь, подоспевший к эпизоду Мопе сказал:

«Я этого не делал, всё в порядке. То, что он говорит ложь, это несправедливо, я говорю как есть».

В ответ на эти слова футболистов главный арбитр встречи Джиллетт попросил их дождаться завершения матча и урегулировать сложившуюся ситуацию.