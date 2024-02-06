Почеттино отреагировал на слова жены Силвы, намекнувшей на перемены в карьере мужа

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слова Изабеллы Силвы, жены 39-летнего центрального защитника лондонского клуба Тьяго Силвы о том, что наступило время для изменений. Об этом она написала у себя в социальной сети после поражения «синих» в матче с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:4.

«Тиаго сегодня пришёл обсудить ситуацию со мной. Я не собираюсь раскрывать детали нашего общения, но самое главное, что он пришёл сам. Мы в отличных отношениях с самого начала нашего знакомства, так что всё нормально. Это был личный разговор», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, полная цитата жены Силвы звучала следующим образом: «Это время для изменений. Если ты будешь ждать дальше, то будет поздно».

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 31 очко и занимает 11-е место.