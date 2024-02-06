Известный путешественник Фёдор Конюхов посетил матчи Суперкубка Медиалиги

Известный отечественный путешественник Фёдор Конюхов, на счету которого более 20 рекордов в книге Гиннесса, посетил матчи Суперкубка Медиалиги. По ходу одного из матчей Конюхов даже временно занял место в комментаторской будке.

«Фёдор посетил комментаторскую рубку и даже застал первый гол Broke Boys. Мы очень рады, что такие люди посещают наши мероприятия и открывают для себя мир медийного футбола. Фёдор, желаем вам удачи в вашем будущем переходе через пустыню. Верим в ваш рекорд!» — написала пресс-служба Медиалиги в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что ранее Фёдор также принял участие в необычной жеребьёвке Суперкубка, который проходит по схеме «финала четырёх». Конюхов устроил квиз для президентов клубов.