Матч «Зенита» и «Ноа» начнётся позже из-за опоздания армянской команды

Начало товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и армянским клубом «Ноа» начнётся на пять минут позже запланированного времени из-за опоздания команды из Армении. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

Начало встречи было запланировано на 17:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, Катар.

Ранее «Зенит» провёл два этапа тренировочных сборов в Катаре и ОАЭ. Петербуржцы сыграли товарищеские матчи с катарскими «Аль-Биддой» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0), малайзийским «Джохором» (3:0), армянскими клубами «Урарту» (1:0) и «Арарат-Армения» (1:1), «Дубай Сити» из ОАЭ (8:0), а также дважды сыграли вничью с «Уралом» с одинаковым счётом 1:1.

Вчера, 5 февраля, подопечные Сергея Семака победили катарский «Аль-Духаиль» (2:0) в рамках Кубка равноправия.